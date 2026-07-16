Девять поездов задержались в Пермском крае после схода составов с рельсов

В Пермском крае девять пассажирских поездов задержались в пути из-за восстановительных работ на перегоне Кишерть — Шумково после схода составов. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Поезда № 109 Новый Уренгой — Москва, № 149 Челябинск — Санкт-Петербург, № 69 Чита — Москва и № 73 Тюмень — Санкт-Петербург проследуют новым маршрутом через станции Лысьва и Кузино, а затем выйдут на основной путь на станции Пермь.

Также поезда № 85 Серов — Москва и № 1 Владивосток — Москва проследуют измененным маршрутом через Екатеринбург с выходом на основной маршрут на станции Пермь.

Поезда № 802 Пермь — Екатеринбург, № 2 Москва — Владивосток и № 72 Санкт-Петербург — Екатеринбург отправят через Чусовскую и Нижний Тагил с выходом к Екатеринбургу.

«Пассажиров обеспечат питанием по станциям Екатеринбург, Пермь и Шувакиш. Сотрудники поездных бригад оказывают содействие и всестороннюю помощь пассажирам», — отметили в РЖД.

О сходе составов в Пермском крае стало известно в ночь на 16 июля, сошли три вагона и одна секция локомотива.