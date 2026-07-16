Секция локомотива и три вагона грузового поезда сошли с рельсов в Пермском крае

В Пермском крае на участке Кишерть — Шумково с рельсов сошли три вагона и одна секция локомотива грузового поезда, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Свердловской железной дороги.

«Пятнадцатого июля в 23:31 по московскому времени на двухпутном электрифицированном участке Кишерть — Шумково Свердловской железной дороги произошел сход трех вагонов и одной секции локомотива грузового поезда (груз — глинозем)», — уточнили в пресс-службе СвЖД.

Никто не пострадал. Возможны задержки пассажирских поездов. К месту схода выехала восстановительная техника. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в Красноярском крае с рельсов сошли 15 вагонов с углем. Обошлось без пострадавших и вреда для экологии региона.