Волонтеры достали мусор из реки Клязьмы в Мытищах

Работы по сохранению и реабилитации рек продолжают в Мытищах. Добровольцы чистят местные водоемы.

Активисты и местные жители выявляют источники загрязнения, а после предпринимают меры. Так, накануне команда специалистов территориального управления «Пироговский» достала из реки Клязьмы выброшенный матрас.

«Недобросовестный владелец счел возможным подобным способом избавляться от ненужных вещей, пренебрегая правилами утилизации отходов и игнорируя возможность доставки крупногабаритного мусора на специальную контейнерную площадку», — прокомментировали волонтеры.

Жителям также напомнили, что за такое правонарушение физическим лицам грозит штраф от двух до трех тысяч рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что митинг ко Дню Военно-десантных войск прошел в Мытищах. Жители возложили цветы и почтили минутой молчания память героев.