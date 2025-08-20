Очистку пруда и реки от мусора провели в городском округе Солнечногорск

В городском округе Солнечногорск привели в порядок два водных объекта — пруд в деревне Гигирево и реку Горетовку в поселке Голубое. Работы выполнили специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства и экологии совместно с МКУ «СолнСпас» по обращениям жителей.

Из пруда извлекли поваленные деревья общим объемом около трех кубометров. В реке собрали шесть кубометров отходов. Дополнительно специалисты расчистили прилегающую территорию и оперативно вывезли весь мусор и порубочные остатки.

«Очистку водоемов мы проводим каждый год по мере их загрязнения и зарастания тиной. Это проводится для восстановления экосистемы водоемов, а также во избежания случаев травматизма среди отдыхающих», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Необходимость очистки определяется на основе заявок населения и данных экологического мониторинга. Сотрудники отдела экологии осматривают водоемы, фиксируют степень цветения и уровень загрязнения, после чего принимается решение о проведении работ.