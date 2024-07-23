Двухэтажный дом сгорел в Ижевске

Возгорание произошло в неэксплуатируемом двухэтажном деревянном доме на улице Городок Машиностроителей в Ижевске. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Удмуртии.

По предварительным данным, пламя охватило аварийное здание в ночь на 23 июля. Общая площадь возгорания достигла 216 квадратных метров. Участие в его ликвидации принимали 25 сотрудников МЧС.

Отмечается, что информации о пострадавших при пожаре не поступало.

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