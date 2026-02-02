Уголовное дело возбудили после крушения учебного самолета в Орске

В Оренбуржье после крушения учебного самолета возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности дорожного движения и эксплуатации воздушного транспорта. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ в мессенджере MAX .

По данным следствия, утром в понедельник учебный легкомоторный самолет потерпел крушение недалеко от поселка Джанаталап. В Следственном комитете РФ сообщили, что во время полета, после набора высоты, самолет начал стремительно падать и рухнул на поле.

Ведомство рассматривает несколько версий случившегося, в том числе ошибку пилота и технические неполадки самолета.

Транспортная прокуратура начала проверку после крушения учебного самолета Diamond DA 40. В результате авиационного происшествия погибли пилот-инструктор и два курсанта университета гражданской авиации. Борт принадлежит Ленинградской академии имени Новикова.