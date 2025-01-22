Из танкера «Волгонефть-239» откачали половину мазута

Половину мазута, который находился на танкере «Волгонефть-239» у мыса Панагия, откачали. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса России.

«Специалисты Морспасслужбы откачали из кормовой части танкера 727 тонн мазута, что составляет чуть более 50% всего груза, находящегося на борту», — отметили в пресс-службе.

Вчера специалисты Морской спасательной службы завершили откачку первого из четырех танков и приступили к нагреву второго. Сегодня утром температура груза в нем достигла таких значений, что появилась возможность непрерывной откачки. К этому моменту битумовозы уже совершили 12 рейсов.

Работы ведутся круглосуточно и должны быть завершены до конца января.

В результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» во время шторма в Керченском проливе произошел разлив мазута. На берегу Азовского моря в Славянском районе Краснодарского края уже собрали 1,2 тонны нефтепродуктов и загрязненных водорослей. Движение судов закроют в районе кормы танкера «Волгонефть-212».

Ранее в Росрыболовстве оценили безопасность черноморской рыбы после разлива мазута.