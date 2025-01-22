На берегу Азовского моря собрали больше тонны мазута и загрязненных водорослей

На берегу Азовского моря в Славянском районе Краснодарского края собрали 1,2 тонны мазута и загрязненных водорослей. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба региона.

Загрязнения выявили возле урочища Кучугуры на шести километрах береговой линии. В уборке с 20 января участвуют 65 человек и восемь единиц техники.

Мазут и перемешанные с нефтепродуктами водоросли собирают в мешки и увозят с пляжей. Позже их утилизируют.

В Славянском районе сейчас проводят осмотры береговой полосы на протяжении 8,5 километра. Акваторию патрулируют на катерах.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов ранее в среду сообщил, что на территории региона обнаружили три небольших пятна мазута. Одно из них находится в акватории Черного моря.

Разлив мазута произошел после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» во время шторма в районе Керченского пролива 15 декабря прошлого года.