В Росрыболовстве оценили безопасность черноморской рыбы после разлива мазута

Ученые провели первый этап проверки водных биоресурсов в Керченском проливе и прибрежной акватории Черного моря после разлива мазута. Об этом сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

«Научные данные свидетельствуют о том, что черноморская рыба не подверглась загрязнению и не представляет опасности для здоровья человека», — рассказали о результатах исследований там.

Рыбу проверили на наличие тяжелых металлов и нефтепродуктов с использованием люминесцентного аналитического метода. В результате ученые выяснили, что концентрация нефтяных углеводородов в мышечной ткани рыб не превышает допустимые средне-многолетние значения.

Специалисты Росрыболовства отметили, что отправят результаты исследований членам Правительственной комиссии, которая занимается координацией ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. На протяжении всего текущего года они будут проводить экспедиционные работы для мониторинга образующихся участков загрязнения.

Ранее ученые нашли еще один эффективный метод очистки береговых линий Черноморского побережья от разлива нефтепродуктов. Новый способ включает в себя использование минерала глауконита для растворения мелких фракций мазута.