Эксперт по гаджетам Малоземов рассказал, что перегретый телефон начинает дымится

События в Ливане, где взрывы беспроводных устройств нанесли вред тысячам людей, поднимают вопросы о безопасности наших гаджетов. В беседе с радио Sputnik на этот счет высказался автор и ведущий программы «Чудо техники» Сергей Малоземов.

Эксперты по информационной безопасности по всему миру пытаются разобраться, возможно ли на самом деле так взломать устройство, чтобы его батарея перегрелась и взорвалась. Теоретически такая ситуация возможна, однако в реальной жизни, по мнению эксперта, большинство людей с такой проблемой вряд ли смогут столкнуться.

Когда телефон длительное время находится на солнце и перегревается, включается защитная система, предотвращающая повышение температуры. Если она отключена или повреждена, устройство может начать дымить, но вероятность взрыва крайне мала, уточнил Сергей Малоземов.