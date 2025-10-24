Из сгоревшей квартиры в Зеленограде не смогли вынести тело 100-килограммового погибшего

Спасателей вызвали в Зеленограде, чтобы вынести жертву пожара в многоэтажке

При пожаре в многоэтажке в Зеленограде в Матушкино погиб пожилой мужчина. Чтобы спустить его труп, вызвали спасателей. Тело весит около 100 килограммов. Об этом сообщил источник 360.ru.

Происшествие случилось в районе Матушкино. Пожар произошел в двухкомнатной квартире 16-этажного дома. Огонь разгорелся на площади 20 квадратных метров.

В очаге возгорания огнеборцы обнаружили труп. Им оказался мужчина весом около 100 килограмм. Чтобы спустить его, понадобилась помощь спасателей. Также эвакуировали двух человек из квартиры сверху.

