Четыре жителя Новосибирска погибли из-за пожара в многоквартирном доме

Деревянный многоквартирный дом загорелся в Новосибирске, в результате пожара погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

ЧП произошло в здании на Втором переулке Римского Корсакова. Жертвами пожара стали три женщины и мужчина, несколько человек госпитализировали. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Очевидица рассказала 360.ru, что дом уже горел ранее. Она предположила, что здание могли поджечь.

«Многие говорят, что это поджог, так как один мужчина, рассказал мне лично, что потушил ногами начинающийся пожар в соседнем доме. Проходя мимо, увидел возгорание, подошел ближе и заметил то ли скрутку меди, то ли что-то подобное, которая уже горела», — подчеркнула женщина.

Она добавила, что в сгоревшем здании часто собирались люди, которые распивали алкоголь.