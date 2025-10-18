Четыре жителя Новосибирска погибли из-за пожара в многоквартирном доме
Деревянный многоквартирный дом загорелся в Новосибирске, в результате пожара погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.
ЧП произошло в здании на Втором переулке Римского Корсакова. Жертвами пожара стали три женщины и мужчина, несколько человек госпитализировали. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
Очевидица рассказала 360.ru, что дом уже горел ранее. Она предположила, что здание могли поджечь.
«Многие говорят, что это поджог, так как один мужчина, рассказал мне лично, что потушил ногами начинающийся пожар в соседнем доме. Проходя мимо, увидел возгорание, подошел ближе и заметил то ли скрутку меди, то ли что-то подобное, которая уже горела», — подчеркнула женщина.
Она добавила, что в сгоревшем здании часто собирались люди, которые распивали алкоголь.
Другая очевидица сообщила 360.ru, что дом построили в 1942 году, а в 2019 году признали аварийным.
«Расселение было назначено в 2025 году, он месяц назад нам сказали, что денег на расселение нет. Мы начали готовить новый судебный процесс. Сегодня планировали встречу с адвокатом», — отметила она.
Собеседница 360.ru добавила, что пожар разгорелся в 12 часов ночи.
По данным МЧС, огонь вспыхнул на втором этаже, общая площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Спасатели ликвидировали открытое горение. Они вывели из здания четырех человек, еще 17 эвакуировались самостоятельно.
Ранее пожар вспыхнул в административном здании на улице Лужники в Москве. Сотрудники МЧС установили, что возгорание произошло в электрощитовой.