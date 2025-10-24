Один человек погиб при пожаре в квартире многоэтажки в Зеленограде

Один человек погиб при пожаре в Зеленограде в районе Матушкино. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, ЧП случилось в 16-этажном доме — загорелась двухкомнатная квартира. Внутри была сильно захламлена. Пламя распространилось на площади 20 квадратных метров. Спасатели обнаружили труп в очаге пожара. Также из квартиры, расположенной сверху, эвакуировали двух человек.

Ранее пожар случился в частном доме в Новороссийске на улице Павловской. Спасателей вызвали соседи, заметившие огонь. Прибывшие на место пожарные ликвидировали пламя и обнаружили тела 59-летней хозяйки и ее знакомого. По факту случившегося началась проверка. Сгоревший дом уже осмотрели, продолжаются следственные действия.