Из санатория в больницу. В Казахстане пенсионерке случайно проткнули легкое

Baza: в Казахстане у женщины развился пневмоторакс после сеанса иглоукалывания

В Казахстане 72-летней пенсионерке, отдыхающей в санатории, проткнули легкое во время процедуры иглоукалывания. Дочь пострадавшей рассказала об этом Telegram-каналу Baza .

Пенсионерка отдыхала в санатории «Уба» в Выдрихе, надеясь подлечиться. Там ей предложили посетить сеанс иглоукалывания, она согласилась.

«Во время процедуры иглоукалывания она почувствовала резкую боль, однако врач ничего не заподозрил и отпустил пациентку после процедуры», — уточнили авторы канала.

По словам дочери, на следующей день состояние матери ухудшилось. В санаторий вызвали скорую помощь, но ничего не сказали про иглоукалывание.

Прибывшие медики исключили инфаркт и рекомендовали пенсионерке отправиться домой и обратиться в больницу по прописке. Она так и поступила. В больнице ей сделали рентген, тогда и выяснилось, что у нее проткнуто легкое из-за чего начался пневмоторакс. Женщине провели экстренную плевральную пункцию, откачав из легкого 1,5 литра воздуха.

Пенсионерка написала заявление в полицию на врача из санатория.

