Пенсионерке по ошибке удалили здоровую почку в Великом Новгороде

Хирурги во время операции удалили 84-летней пациентке здоровую почку. Следователи завели уголовное дело, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Новгородской области.

В сентябре помощь медиков понадобилась 85-летней жительнице Великого Новгорода. Однако врачи совершили ошибку и удалили здоровую почку. Следствие сделало вывод, что они грубо нарушили регламент.

«Объем оперативного вмешательства изменили без проведения обязательного консилиума, что требовалось для принятия такого серьезного решения. Это привело к фатальной ошибке», — объяснили в прокуратуре.

Уголовное дело возбудили по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

Похожий случай произошел в частном московском медицинском центре. Ошибка врачей чуть не привела к разрыву почки у 15-летнего подростка. Во время операции медики забыли убрать из органа юноши инородные предметы. Их нашли во время обследования только через два месяца.