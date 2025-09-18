Из горящего бизнес-центра в Москве эвакуировали 230 человек

Крыша двухэтажного здания вспыхнула на Павелецкой набережной, 2с3, в Москве. Из здания эвакуировали 230 человек, сообщил 360.ru источник.

По этому адресу расположен бизнес-центр Loft Ville («Лофт Виль»). Как отметили очевидцы, они видели белый дым. По уточненным данным, возгорание ликвидировали. Сотрудники покинули здание до приезда пожарных.

Причины возгорания пока неизвестны. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее элитная новостройка «Шагал» загорелась на юге Москвы. Очевидцы рассказали, что слышали взрыв. Как выяснилось, вспыхнули стройматериалы и мусор. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.