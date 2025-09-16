Элитная новостройка загорелась на юге Москвы

В Москве на верхних этажах строящейся элитной многоэтажки вспыхнул пожар. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

Возгорание произошло на верхних этажах 19-этажного строящегося дома в жилом комплексе бизнес-класса «Шагал». Как уточнил источник 360.ru, по словам заявителей, в новостройке «что-то взорвалось и появилось пламя».

Горели стройматериалы и мусор. Пламя уже потушили. Причины возгорания, информация о пострадавших и площадь пожара уточняются.

Ранее квартира загорелась на пятом этаже жилого дома в Алымовом переулке на востоке Москвы. Огнеборцы спасли трех человек. Их передали врачам для осмотра.