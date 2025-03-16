Истребитель рухнул во время учений в Китае

Истребитель Народно-освободительной армии Китая (НОАК) потерпел крушение во время учений. Об этом сообщили на официальном аккаунте Южной зоны боевого командования армии в соцсети WeChat.

Авиакатастрофа произошла в южной китайской провинции Хайнань 15 марта около 13:00. Истребитель упал в открытом пространстве недалеко от поселка Цзялай.

Пилот успел катапультироваться с парашютом. Обстоятельства произошедшего выясняются. Других подробностей не приводилось.

В первых числа марта во время учений ВВС Южной Кореи и США экипажи истребителей KF-16 по ошибке сбросили восемь авиабомб МК-82 на жилой район в деревне Идонгмен под городом Пхочхон.

В результате ЧП пострадали семь человек, четверо из них с серьезными травмами попали в госпиталь. Бомбы повредили церковь и несколько жилых домов.