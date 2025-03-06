Истребители KF-16 случайно сбросили бомбы на жилой район в Южной Корее

Yonhap: военные самолеты сбросили 8 бомб на жилой дом в Пхочхоне

Defense Ministry/Keystone Press Agency
Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Два истребителя KF-16 во время учений ВВС Южной Кореи и США по ошибке сбросили восемь авиабомб МК-82 на жилой район в деревне Идонгмен под городом Пхочхон. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По его данным, одна из бомб упала на дорогу рядом с жилым домом. В результате ЧП пострадали семь человек, четверо из них получили серьезные травмы. По информации издания, бомбы повредили церковь и несколько жилых домов.

ВВС Южной Кореи извинились за принесенный ущерб и пожелали пострадавшим скорейшего выздоровления. Они пообещали принять все необходимые меры и выплатить компенсации. Военные начали расследовать ЧП.

Ранее в Чехии сдетонировал боеприпас на полигоне Либава. В результате пострадали несколько человек, к ним направили вертолет службы спасения. Военная полиция начала расследование ЧП. Точное число пострадавшие хне раскрывается.

Чешская армия подтвердила, что взрыв стал серьезным происшествием. Какой именно боеприпас сдетонировал, военные не уточнили.

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