Истребитель МиГ-31 разбился в Липецкой области

Самолет МиГ-31 потерпел аварию при заходе на посадку после выполнения учебного полета в Липецкой области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Авария произошла в четверг, 9 октября, около 19:20 по московскому времени после выполнения планового учебно-тренировочного полета.

«Экипаж самолета катапультировался, угрозы жизни летчикам нет», — привело РИА «Новости» сообщение ведомства.

По данным ведомства, истребитель упал в безлюдном районе. Военные выполняли полет без боекомплекта, угрозы для их жизни нет. О пострадавших и разрушениях в месте падения МиГ-31 информации не поступало.

