БПЛА «Альтиус» разбился в Татарстане во время испытаний

Во время испытаний беспилотника «Альтиус» в Казани при посадке возникла нештатная ситуация. Об этом РИА «Новости» заявил представитель АО «Уральский завод гражданской авиации».

Причиной ЧП стали проблемы со спутниковой навигацией.

«Взлет с аэродрома базирования прошел штатно. Далее во время полета неустановленными внешними средствами РЭБ была нарушена спутниковая навигация», — отметил представитель предприятия.

В результате БПЛА продолжил лететь по инерции, для посадки пришлось уводить аппарат на второй круг. Беспилотник рухнул на дачный участок в СНТ «Дубки».

Ранее администрация главы Татарстана Рустама Минниханова подтвердила, что на территории республики во время учебного полета упало воздушное судно. На место крушения оперативно прибыли спасатели, которые потушили пожар. По данным пресс-службы администрации, ЧП произошло примерно в 09:10 утра.