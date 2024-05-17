Историю со сбежавшей чеченкой взял под личный контроль советник Кадырова | 360°

Происшествия 17 мая 2024, 01:36 Историю со сбежавшей чеченкой взял под личный контроль советник Кадырова Министр Чечни Дудаев: ситуацию с Лией Заурбековой взял на контроль Делимханов РИА «Новости»

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Ситуацию со сбежавшей из дома чеченской девушкой Лией Заурбековой взял на личный контроль депутат Госдумы, советник главы Чечни Адам Делимханов. Он считает, что юную чеченку ввели в заблуждение и манипулируют ее, написал в Telegram-канале министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Министр отметил, что между родственниками сбежавшей девушки и сотрудниками отделения московской полиции нет никаких недопониманий. По его словам, Делимханов планирует лично встретиться с близкими Заурбековой.

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«В ближайшее время будет установлено, кто ввел Лию в заблуждение и манипулирует ею. Депутат Госдумы РФ выразил уверенность, что в ближайшее время ее вернут родственникам. Виновный будет наказан в рамках закона РФ», — написал Дудаев.

Министр отметил, что любая связанная с Чечней новость приобретает громкую огласку. Он также отметил, что в ближайшее время «вопрос будет исчерпан».

Ранее СМИ сообщили, что неизвестные окружили отделение полиции в Москве, внутри которого находилась их сбежавшая родственница. Девушка при этом заявила, что ей 19 лет и она добровольно ушла из дома, где подвергалась психологическому и физическому насилию. Известно, что девушка покинула отделение полиции отдельно от родственников.