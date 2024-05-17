«Просила не выдавать родне». Полицейские отпустили прятавшуюся от семьи юную чеченку | 360°

Происшествия 17 мая 2024, 00:04 «Просила не выдавать родне». Полицейские отпустили прятавшуюся от семьи юную чеченку Скрывавшаяся от родственников юная чеченка покинула московский отдел полиции РИА «Новости»

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Девушка из Чечни, которая некоторое время скрывалась от родственников в отделе полиции в районе Нагатино-Садовники в Москве, покинула его. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным источника агентства, на поддержку ей пришла группа подростков. По их словам, члены семьи девушки приехали за ней, однако она заявила, что ушла добровольно и просила не выдавать ее родне.

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Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что ее родственники окружили отделение полиции, в котором та находилась, чтобы забрать ее и отвезти на родину. Как заявила 19-летняя беглянка, дома на нее оказывали психологическое и физическое давление, и поэтому она вызвала полицейских.