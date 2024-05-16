Юную чеченку пытались забрать из московского полицейского участка родственники | 360°

Происшествия 16 мая 2024, 23:01 Юную чеченку пытались забрать из московского полицейского участка родственники Baza: отдел полиции в Москве окружили родственники девушки из Чечни РИА «Новости»

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Родственники девушки из Чечни окружили отделение полиции, в котором та находилась. Telegram-канал Baza со ссылкой на правозащитников из организации «Марем» сообщил, что 19-летняя чеченка пыталась сбежать из дома.

По словам девушки, дома она испытывала психологическое и физическое давление. Когда она встретила у дома своего отца, то вызвала полицию, ее увезли в отделение на Каширском шоссе. Когда девушку привезли в участок, там ее ждали родственники.

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По информации Baza, они написали заявление на розыск, однако юная беглянка подписала документ, что она ушла из дома по собственному желанию. По данным активистов «Марем», окружившие полицейское отделение родственники хотят увезти девушку обратно в Чечню.

В феврале полиция разыскивала школьницу из Махачкалы, которая ушла из дома и пропала. Девочку нашли спустя пять дней, за это время она побывала в нескольких районах Дагестана и в Чечне.