Спасатели Подмосковья дали советы по безопасному украшению новогодней елки

В преддверии зимних праздников возрастает риск бытовых пожаров. Их причиной часто становятся елки — как живые, так и искусственные. Сотрудники «Мособлпожспаса» напомнили важные правила по установке и подбору украшений для новогодних красавиц для того, чтобы избежать возгораний.

Заместитель начальника территориального управления № 5 Владимир Пискун рассказал, что символ Нового года важно устанавливать на устойчивой подставке подальше от отопительных приборов и обогревателей.

В качестве украшений следует использовать исправные гирлянды, которые изготовлены на заводе, сертифицированы и соответствуют требованиям безопасности. Запрещается вешать на елку игрушки из легковоспламеняющихся материалов: ваты и бумаги. Подмосковные спасатели призывают не зажигать на или рядом с хвойными и искусственными деревями свечи.

«Опасность представляют и бенгальские огни, и хлопушки, как и любая пиротехника, которая предназначена исключительно для открытых пространств. Потому что загореться живая ель, как и искусственная, может с пугающей скоростью», — добавил Пискун.

Граждан призвали быть ответственными и сохранять личную бдительность, а также пожелали счастливого проведения праздничных выходных.