Иркутскую область накрыла мощная пыльная буря | 360°

Эксклюзив 30 апреля 2024, 16:05 Иркутскую область накрыла мощная пыльная буря Видео 360.ru: в Иркутской области началась сильная пыльная буря

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Жители Иркутской области столкнулись с мощной пылевой бурей, порывы ветра достигают 28 метров в секунду. Видеозаписи с непогодой появились в распоряжении 360.ru.

В Иркутске из-за пыльной бури со зданий срываются профлисты и крыши с остановок. Некоторые жители пожаловались, что у них с балконов улетели москитные сетки и спутниковые тарелки, сообщил Telegram-канал Shot. Из-за буйства стихии на дорогах фиксируется нулевая видимость, в некоторых районах возникли неполадки с электричеством.

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На кадрах видно, что ветер поднимает вверх облака пыли и мусор, а прохожие с трудом пробираются к своим домам через бурю.

Ранее штормовой ветер наблюдался в Тюмени — из-за непогоды падали деревья и светофоры, улетали остановки общественного транспорта. Одна из них рухнула на автомобиль на Харьковской улице.