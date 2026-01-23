Иркутский футбольный тренер вытащил ребенка из горящей машины

В Иркутске футбольный тренер спас семилетнего мальчика из загоревшегося автомобиля на парковке спорткомплекса «Зенит». Как рассказал 360.ru Андрей Гельгорин, он выходил с тренировки и заметил, что из припаркованной машины идет дым. Мужчина понял, что дело серьезное, и забежал обратно в спортзал, чтобы выяснить, кому принадлежит автомобиль.

«Женщина сразу закричала, что внутри ребенок», — вспоминает он.

Автомобиль был заведен и закрыт на сигнализацию, открыть двери не удалось. От сильных рывков ручка двери просто осталась у него в руках. Попытки разбить стекло ногами тоже не помогли.

Тогда Гельгорин вместе с другими мужчинами стал искать тяжелый предмет. В ход сначала пошли подручные вещи, но безрезультатно. В итоге удалось найти что-то вроде молотка: стекло пробили, открыли дверь изнутри и вытащили ребенка — вместе с детским креслом. В этот момент машина уже горела.

Мальчика сразу увели в сторону, он надышался дымом, но серьезных травм не получил. Очевидцы пытались тушить пожар снегом и водой, однако спасти автомобиль было уже невозможно — он сгорел полностью. Пожарные, по словам тренера, приехали через 15-20 минут.

