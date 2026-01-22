В Нефтеюганске пожарные спасли из горящего дома пять человек

В ночь на 22 января в Нефтеюганске произошел пожар в двухэтажном частном доме. Об этом написало Ura.ru .

Огнеборцы оперативно прибыли на место и вытащили из горящего здания пять человек, трое из них — дети.

Пресс-служба МЧС округа рассказала: «Огнеборцы Нефтеюганска спасли из горящего дома пять человек, в том числе троих детей».

В настоящий момент уточняются причины происшествия. Сообщается, что в результате пожара выгорело 78 квадратных метров.