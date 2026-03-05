Иранский беспилотник рухнул рядом со школой в Нахичевани

Иранский беспилотник упал вблизи школы в Нахичевани в Азербайджане. Также несколько БПЛА рухнули на территории аэропорта города, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местное ТВ.

МИД республики уже решительно осудил происходящее и вызвал посла Ирана.

«Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахичеванской Автономной Республики, другой — возле здания школы в селе Шекерабад», — заявили дипломаты.

По данным телеграм-канала Mash, удары по Нахичевани нанесли «Шахеды». Агентство Clash Report сообщило, что для атаки использовались БПЛА Arash-2.

Иранские дроны ударили по аэропорту Нахичевань — в Сети появилось видео, на котором видно, как БПЛА на всей скорости врезался в землю. Два мирных жителя пострадали в результате атаки.