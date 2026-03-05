Азербайджан предупредил об ответе после падения иранского БПЛА в Нахичевани

МИД Азербайджана объявил о праве страны на ответные действия после падения иранского дрона в аэропорту Нахичевани. Заявление ведомства распространили вскоре после ЧП в воздушной гавани, сообщило РИА «Новости» .

«Мы решительно осуждаем эти атаки дронов дронов, осуществленные с территории Исламской Республики Иран, в результате которых было повреждено здание аэропорта и пострадали два мирных жителя», — подчеркнули в МИД.

Ранее на азербайджанской территории сдетонировал иранский дрон. В результате повреждения получил международный аэропорт Нахичевани — из-за взрывной волны и разлетевшихся фрагментов БПЛА посекло крышу. Взрыв также спровоцировал пожар у терминала воздушной гавани.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как беспилотник влетает в землю у аэропорта. Несколько иранских дронов также рухнули в других местах на территории республики.