Иномарка влетела в остановку в Петербурге, один человек пострадал

В Приморском районе Санкт-Петербурга автомобиль врезался в остановку, на которой стоял пешеход. Пострадавший получил серьезные травмы. Об этом сообщила «Фонтанка» .

Вечером 19 июня на Планерной улице, по предварительным данным, водители Audi и Range Rover устроили гонки. В итоге первый влетел в остановку, где стоял человек.

Пострадавшего отправили в больницу, медики оценили его состояние как тяжелое.

Еще одно ДТП произошло накануне в Невском районе Петербурга. Водитель на Chery Arrizo сбил 14-летнего подростка, внезапно появившегося из-за стоящего автомобиля. Мальчика госпитализировали.

Ранее двухлетняя девочка пострадала в аварии на Кубани — попала под колеса Changan UNI-S. Ребенок вместе с матерью переходил дорогу в неположенном месте.