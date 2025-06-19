Двухлетняя девочка пострадала в ДТП на Кубани

В среду, 18 июня, в 16:35 на улице Щорса в Белореченске случилась авария, в которой пострадала двухлетняя девочка. Об этом написала «Кубань 24» .

Предварительно установлено, что автомобиль Changan UNI-S под управлением 41-летнего водителя ехал от улицы Луначарского в направлении улицы Интернациональной. В это время с левой стороны на проезжую часть выбежала двухлетняя девочка. Она вместе с матерью пересекала дорогу в неположенном месте и перед приближающейся машиной выпустила руку родительницы.

В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в центральную районную больницу, сообщила Госавтоинспекция Белореченска.