Двухлетняя девочка пострадала в ДТП на Кубани

В среду, 18 июня, в 16:35 на улице Щорса в Белореченске случилась авария, в которой пострадала двухлетняя девочка. Об этом написала «Кубань 24».
Предварительно установлено, что автомобиль Changan UNI-S под управлением 41-летнего водителя ехал от улицы Луначарского в направлении улицы Интернациональной. В это время с левой стороны на проезжую часть выбежала двухлетняя девочка. Она вместе с матерью пересекала дорогу в неположенном месте и перед приближающейся машиной выпустила руку родительницы.
В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в центральную районную больницу, сообщила Госавтоинспекция Белореченска.
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