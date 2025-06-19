Водитель иномарки сбил школьника на улице Дыбенко в Петербурге
В Невском районе Санкт-Петербурга произошла авария, в которой пострадал несовершеннолетний пешеход. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.
Согласно предварительным данным, на улице Дыбенко водитель 1995 года рождения, управлявший машиной Chery Arrizo 8, сбил 14-летнего мальчика, который внезапно появился из-за стоящего автомобиля.
Подростка с травмами средней степени тяжести доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.
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