Водитель иномарки сбил школьника на улице Дыбенко в Петербурге

В Невском районе Санкт-Петербурга произошла авария, в которой пострадал несовершеннолетний пешеход. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

Согласно предварительным данным, на улице Дыбенко водитель 1995 года рождения, управлявший машиной Chery Arrizo 8, сбил 14-летнего мальчика, который внезапно появился из-за стоящего автомобиля.

Подростка с травмами средней степени тяжести доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

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