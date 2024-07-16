Автомобиль врезался в машину ГИБДД на юге Москвы

Источник 360.ru: в Северном Чертанове в машину ГИБДД въехала иномарка

Фото: РИА «Новости»

Авария с участием служебного автомобиля ГИБДД произошла в Северном Чертанове утром во вторник. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

ЧП случилось неподалеку от дома №120 на Варшавском шоссе. По предварительным данным, в автомобиль оформлявших другое ДТП сотрудников ГИБДД въехала BMW.

Таким образом, всего на этом участке оказались четыре пострадавших автомобиля: машина ГИБДД и BMW, а также иномарки Porsche и BMW, которые столкнулись чуть ранее. Пострадавших нет, разлива топлива не произошло.

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