Автомобиль врезался в машину ГИБДД на юге Москвы
Источник 360.ru: в Северном Чертанове в машину ГИБДД въехала иномарка
Авария с участием служебного автомобиля ГИБДД произошла в Северном Чертанове утром во вторник. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.
ЧП случилось неподалеку от дома №120 на Варшавском шоссе. По предварительным данным, в автомобиль оформлявших другое ДТП сотрудников ГИБДД въехала BMW.
Таким образом, всего на этом участке оказались четыре пострадавших автомобиля: машина ГИБДД и BMW, а также иномарки Porsche и BMW, которые столкнулись чуть ранее. Пострадавших нет, разлива топлива не произошло.
Днем ранее два подростка насмерть разбились на иномарке в Кузбассе.