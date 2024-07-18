ДТП с такси и иномаркой произошло на северо-востоке Москвы

Источник 360.ru: такси и BMW столкнулись на северо-востоке Москвы

Фото: Телеканал «360»

Белый автомобиль Kia Rio столкнулся с легковым автомобилем BMW в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

Авария произошла на проезде Шокальского в районе дома № 18. В результате удара водителю такси понадобилась помощь медиков. После осмотра его отпустили домой. Также с места ДТП госпитализировали водителя BMW.

Причины аварии устанавливаются. На месте дорожного происшествия продолжают работать правоохранители.

Ранее водитель такси врезался в трамвай № 17 в московском районе Ростокино. В аварии пострадали пассажирка и водитель машины. На участке аварии на проспекте Мира временно останавливали движение.

Также юго-востоке Москвы столкнулись бетономешалка и мотоцикл. Водитель двухколесного транспортного средства погиб на месте.

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