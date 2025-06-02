Иномарка уничтожила Римский фонтан в Ступине

В Ступине иномарка вылетела с дороги и врезалась в Римский фонтан. К месту происшествия съехались экстренные службы. 360.ru показал кадры с места происшествия.

Автомобиль Toyota Camry с госномером 181-го региона на большой скорости выехал на пешеходную часть проспекта Победы и врезался Римский фонтан. Скульптура разрушена. От столкновения в иномарке сработали подушки безопасности, авто застряло на бортике так, что заднее шасси повисло в воздухе.

«Стоит, музыка на всю орет. Думает, он круче всех, по левой стороне стоит. Мы начали трогаться, а этот — газовать по полной. В парк поехал на скорости и как врезался там. Я не видел, что там, но удар сильный был. Это просто мгновенная карма», — рассказал очевидец.

К месту ЧП приехали скорая помощь, сотрудники МЧС и МВД. Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области сообщила, что никто не пострадал. Водитель дал показания полиции. По предварительной версии, он потерял управление.

В Подольске утром 2 июня столкнулись шесть автомобилей, в том числе грузовики. Пострадали два человека.