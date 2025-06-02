Два человека пострадали в массовой аварии с шестью машинами в Подмосковье

МЧС: в аварии с шестью машинами в Подольске пострадали два человека

Утром в понедельник массовая авария с участием шести машин произошла в Подольском городском округе. Об этом 360.ru сообщили в МЧС Московской области.

В ДТП попали два грузовика, два большегруза, грузовик с прицепом и легковой автомобиль. С места аварии в больницу доставили двух взрослых человек, их состояние неизвестно.

На месте аварии работали пять сотрудников личного состава МЧС и одна единица техники, добавили в ведомстве. Обстоятельства и причины происшествия уточняются.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» добавил, что одна из фур после удара вылетела в кювет.

В конце мая автомобиль BMW X7 за шесть миллионов рублей влетел в рейсовый автобус маршрута 125 на Волочаевской улице в Москве. В результате столкновения пострадали три пассажира автобуса и два человека из иномарки, их оперативно доставили в больницу.