Инфраструктурный объект связи пострадал в Белгородской области после атаки ВСУ | 360°

Происшествия 28 апреля 2024, 14:10 Инфраструктурный объект связи пострадал в Белгородской области после атаки ВСУ Гладков: удар дрона ВСУ повредил инфраструктурный объект связи в селе Вязовое

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Украинские националисты ударом беспилотника-камикадзе атаковали село Вязовое в Белгородской области, повреждения получил инфраструктурный объект связи. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Село Вязовое Краснояружского района попало под атаку украинских военных с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших в результате взрыва нет, повреждения получил объект связи. В ближайшее время аварийные службы приступят к ликвидации последствий», — написал он.

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В субботу, 27 апреля, националисты вновь нанесли удар беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по Белгородской области, под ударом оказалось село Вознесеновка. Ранения различной степени тяжести получили подросток и четверо взрослых.

Кроме того, ВСУ атаковали сельскохозяйственное предприятие, дрон повредил трактор, пострадал один рабочий.