Упавший дрон взорвался и ранил пятерых жителей белгородского села | 360°

Происшествия 27 апреля 2024, 12:52 Упавший дрон взорвался и ранил пятерых жителей белгородского села Взрыв дрона ВСУ ранил четырех взрослых и подростка в белгородском Шебекине РИА «Новости»

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Украинский дрон-камикадзе упал и взорвался на проезжей части дороги села Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области. Ранения различной степени тяжести получили четверо взрослых и один подросток. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он уточнил, что с осколочными ранениями спины и руки с места взрыва врачи забрали 17-летнюю девочку. Ее доставили в областную клиническую больницу, где врачи оценили состояние пострадавшей как средней степени тяжести.

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В тяжелом состоянии в областную клиническую больницу привезли водителя одной из машин — с осколочным ранением головы, мужчину с проникающими в брюшную полость ранениями, а также женщину, получившую повреждения спины и плеча.

Все госпитализированные находились в трех поврежденных взрывом автомобилях.

Пятый пострадавший в момент удара беспилотника был на дороге. Мужчину контузило от взрывной волны, но он самостоятельно добрался до Шебекинской центральной районной больницы, где получил необходимую помощь. Его отправили домой на амбулаторное лечение.

Запущенные с территории Украины беспилотники атаковали белгородское село Вознесеновка утром в субботу, 27 апреля.

Один из дронов ударил по трактору, работавшему на территории местного аграрного предприятия. Ранения получил механизатор, которого забрали в больницу прибывшие на место врачи.

Другой беспилотник повредил цистерну ехавшего зерновоза. Еше два беспилотника атаковали трассу, на которой находились легковой автомобиль и КамАЗ.