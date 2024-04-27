Дроны ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Белгородской области | 360°

Происшествия 27 апреля 2024, 10:09 Дроны ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Белгородской области Гладков: механизатор пострадал в Вознесеновке в ходе атаки ВСУ

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Сельскохозяйственное предприятие в селе Вознесеновка Белгородской области стало целью для украинских боевиков, пострадал один человек. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Один из дронов атаковал трактор на территории сельскохозяйственного предприятия, механизатор пострадал в результате взрыва. Мужчину с проникающим ранением глаза и осколочными ранениями брюшной полости доставили в областную клиническую больницу бригадой скорой помощи», — написал он.

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Гладков уточнил, что еще один беспилотник нанес удар по движущемуся зерновозу. Повреждения получила цистерна, пострадавших нет.

«Еще два FPV-дрона атаковали движущиеся по трассе легковой автомобиль и КамАЗ, никто не пострадал. Также повреждения получили „Газель“ и торговый объект. На месте работают оперативные службы», — добавил глава региона.

Днем ранее после очередного обстрела ВСУ без электричества остались шесть сел.