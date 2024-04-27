Дроны ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Белгородской области | 360°

27 апреля 2024, 10:09
Дроны ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Белгородской области
Гладков: механизатор пострадал в Вознесеновке в ходе атаки ВСУ
Сельскохозяйственное предприятие в селе Вознесеновка Белгородской области стало целью для украинских боевиков, пострадал один человек. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Один из дронов атаковал трактор на территории сельскохозяйственного предприятия, механизатор пострадал в результате взрыва. Мужчину с проникающим ранением глаза и осколочными ранениями брюшной полости доставили в областную клиническую больницу бригадой скорой помощи», — написал он.
Реклама
Гладков уточнил, что еще один беспилотник нанес удар по движущемуся зерновозу. Повреждения получила цистерна, пострадавших нет.
«Еще два FPV-дрона атаковали движущиеся по трассе легковой автомобиль и КамАЗ, никто не пострадал. Также повреждения получили „Газель“ и торговый объект. На месте работают оперативные службы», — добавил глава региона.
Днем ранее после очередного обстрела ВСУ без электричества остались шесть сел.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама