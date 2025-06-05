Информацию о применении силы к главреду Ura.ru назвали вбросом

Появившиеся в СМИ сообщения о применении силы к главреду Ura.ru Диане Козловой во время оперативных мероприятий в офисе в Екатеринбурге не соответствуют действительности. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Силу к Козловой никто не применял. Появившаяся в ряде СМИ информация <…> является информационным вбросом», — отметил источник агентства.
Ранее появилось видео обысков в редакции Ura.ru, которые прошли утром 5 мая. Одной из их возможных причин могло стать финансирование деятельности редакции НКО «Альянс врачей»*.
Редактора Дениса Аллаярова задержали сотрудники регионального управления СК России. Адвоката к нему не пустили, несмотря на просьбы самого журналиста.
*Организация включена Минюстом в список иноагентов.
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