Информацию о применении силы к главреду Ura.ru назвали вбросом

Появившиеся в СМИ сообщения о применении силы к главреду Ura.ru Диане Козловой во время оперативных мероприятий в офисе в Екатеринбурге не соответствуют действительности. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Силу к Козловой никто не применял. Появившаяся в ряде СМИ информация <…> является информационным вбросом», — отметил источник агентства.

Ранее появилось видео обысков в редакции Ura.ru, которые прошли утром 5 мая. Одной из их возможных причин могло стать финансирование деятельности редакции НКО «Альянс врачей»*.

Редактора Дениса Аллаярова задержали сотрудники регионального управления СК России. Адвоката к нему не пустили, несмотря на просьбы самого журналиста.

*Организация включена Минюстом в список иноагентов.