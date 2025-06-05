Ura.ru показало видео обысков в редакции в Екатеринбурге

Утром 5 июня в редакции Ura.ru в Екатеринбурге проходят обыски. Telegram-канал издания показал кадры следственных мероприятий в своем офисе.
На видео можно увидеть, как в помещение редакции вошли несколько человек в балаклавах, один находился в служебной форме. Кроме того, один из силовиков нес в руках большую кувалду.
В издании отметили, что Следком задержал редактора свердловской редакции Дениса Аллаярова. Следователь принял решение о недопуске адвоката к задержанному, несмотря на просьбу самого журналиста и его правозащитника.
В Ura.ru добавили, что следователей интересуют источники информации о событиях криминального характера в Свердловской области.
«Однако в рамках расследования деятельности свердловской редакции, где работает 10 человек, остановлена работа всего агентства, где трудится более 200 сотрудников в восьми регионах России», — заключили в издании.