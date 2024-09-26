Их боятся даже медведи. На Камчатке самокатчик напугал гуляющего хищника

Amur Mash: самокатчик чуть не врезался в медведя в Петропавловске-Камчатском

Мужчина на электросамокате чуть не врезался в медведя, прогуливающегося по тротуару в центре Петропавловска-Камчатского. Момент аварии попал на видео, сообщил Telegram-канал Amur Mash .

«Косолапый устроил вечерний променад по столице полуострова. Томно бродил по набережной, наслаждаясь видами озера Култушное, пока не услышал сигнал двухколесного», — уточнил канал.

Молодой человек и хищник двигались по тротуару, но самокатчик не заметил бегущего впереди медведя. Последний вздрогнул и убежал, куда неизвестно.

Прогулку животного снимали на видео девушки, проезжающего рядом автомобиля.

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