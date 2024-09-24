Появление медведя-людоеда рядом с поселком Лучегорск в Приморском крае вызвало панику в населенном пункте. Об этом в комментарии 360.ru рассказала местная жительница Елена.

«Все люди напуганы происходящим. С утра была паника у жителей в различных группах Лучегорска, но стараемся ее не допускать», — сказала она.

Женщина отметила, что все компетентные органы привлечены к поискам медведя. Охотнадзор проводит работы по береговой линии озера. Вооруженные сотрудники полиции совершают рейды на машинах с целью не допустить медведя в поселок.

«Жителей поселка информируют через официальные источники информации, в том числе в нашей группе. Все находимся в режиме ожидания», — добавила Елена.

Администрация Пожарского муниципального округа в Telegram-канале призвала жителей избегать посещения перового и второго микрорайонов Лучегорска. Родителям необходимо забирать детей со школы после уроков.

«Самостоятельно школьников не отпускают. Мы понимаем, что это неудобно, но безопасность превыше всего. О дальнейших действиях мы будем информировать дополнительно», — подчеркнули в администрации.

Ранее стало известно о гибели почти трех десятков собак в результате нападения медведя на приют животных в Лучегорске. Также ранее неподалеку нашли тела отца и сына, их изувечил крупный бурый медведь. При поиске медведя задействовали дроны.