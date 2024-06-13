«Будем извиняться». В пригороде Улан-Удэ толпа подростков избила девочку

Группа подростков избила 15-летнюю девочку в пригороде Улан-Удэ. Пострадавшая оскорбила одну из школьниц, и в отместку ее подруга ударила девочку по лицу, рассказала 360.ru мать нападавшей. Женщина добавила, что ее дочь раскаивается в содеянном.

«Первой ударила моя дочка. Пощечину дала. <…> Личной неприязни не было. Просто она, получается, защищала свою подругу. <…> [Дочь] раскаивается, сожалеет. Сейчас будем извиняться, просить прощения у девочки. Попытаемся помочь, чем сможем, в лечении», — поделилась женщина.

Он добавила, что в избиении школьницы участвовали знакомые ее дочери.

По данным СУ Следственного комитета по Бурятии, нападение произошло ночью 3 июня.

«Допрошенные по уголовному делу подростки дали показания о том, что мотивом для преступления послужила личная неприязнь одной из девочек к потерпевшей», — добавили в ведомстве.

Сотрудники полиции установили всех причастных к драке. В избиении участвовали шестеро подростков.

Глава Бурятии Алексей Цыденов взял ситуацию под контроль. Этим случаем лично занимаются министр внутренних дел республики Олег Кудинов и уполномоченный по правам ребенка Наталья Ганькина.

«Виновные, в любом случае, понесут наказание. И сами подростки, и их родители. Все причастные уже установлены. Такие безобразные поступки категорически недопустимы», — написал Цыденов в Telegram-канале.

Он добавил, что у всех нападавших в семьях есть проблемы. Родителей некоторых детей уже привлекали к ответственности как за уголовные преступления, так и за неисполнение родительских обязанностей. Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту случившегося.

В конце мая подростки избили школьника во Владивостоке. Они заставили потерпевшего встать на колени и извиняться.