Экс первому зампреду правительства Подмосковья предъявили обвинение

Занимавшему пост первого заместителя председателя правительства Московской области Илье Бронштейну и двум его сообщникам предъявили обвинения в коррупционных преступлениях. Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК.

В ведомстве уточнили, что бывшему министру регионального правительства вменили получение взятки в 25 миллионов рублей.

Передавший деньги Бронштейну ректор «Корпоративного университета развития образования» Андрей Лубский получил обвинение в посредничестве по передаче взятки, а неназванный предприниматель, выделивший средства, стал обвиняемым в ее даче.

Тверской суд Москвы отправил под стражу всех трех фигурантов дела до 11 ноября.

По версии следствия, Бронштейн через Лубского получил 25 миллионов рублей от бизнесмена в обмен на беспроблемное участие в тендере по закупке интерактивных панелей для школ и колледжей Московской области.