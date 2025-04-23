Хранившего трупы животных в квартире живодера нашли в Нижнем Новгороде

Дело о жестоком обращении с животными завели на живодера в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завели уголовное дело о жестоком обращении с животными против 48-летнего местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

В ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции изъяли больше 10 трупов животных, а также фрагменты останков, упакованные в пластиковые контейнеры и пакеты. Живых животных отдали волонтерам.

Следователь отдела по расследованию преступлений СУ УМВД России по Нижнему Новгороду завел уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Жильцов квартиры, где обнаружили останки, передали в медицинское учреждение.

По данным сайта nnov.kp.ru, местные зоозащитники живодера хорошо знали. Мужчину прозвали Шинель за необычную верхнюю одежду. Впервые в поле зрения общественников он попал летом 2024 года, когда его заметили на остановке общественного транспорта. Рядом с живодером стояла маленькая переноска, где скулили два щенка.

После этого в интернет-сообществах стали появляться сообщения, что Шинель снова куда-то потащил щенков или котят. Но никаких доказательств жестокого обращения не было.

Только после жалоб соседей на запах из квартиры зоозащитники увидели, что мужчина творил с захваченными животными. Внутрь квартиры он их не пустил — набросился с кулаками. Общественники вызвали на место полицию.

Ранее в Москве мужчина выбросил кота из окна четвертого этажа и снял происходящее на камеру, а затем опубликовал ролик в социальной сети. Мужчину задержали, на допросе он признал вину. Ему предъявили официальное обвинение.