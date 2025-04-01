Москвичу, выбросившему кота из окна, предъявили обвинение

Жителю Москвы, выбросившему кота из окна дома на 2-й улице Марьиной Рощи, предъявили обвинение в жестоком обращении с животным. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Дело изъяли у органа дознания и передали на предварительное следствие.

Живодер выбросил кота из окна четвертого этажа в ночь на 30 марта, при этом снимая происходящее на камеру и опубликовав ролик в соцсетях. Мужчину задержали, он признал вину.

По данным Telegram-канала Baza, злоумышленник поступил так на эмоциях из-за того, что его любимая футбольная команда «Пари Сен-Жермен» не смогла досрочно стать чемпионом Франции, а кот в очередной раз сломал лоток. Поняв, что наделал, он вышел на улицу за котом, но там уже собралась толпа, вызвавшая полицию и не отдавшая ему питомца.