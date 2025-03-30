В Москве живодер выбросил кота из окна и снял это на видео

В СВАО Москвы мужчина выбросил кота из окна четвертого этажа и снял это на видео

Останкинская межрайонная прокуратура Москвы взяла установление обстоятельств жестокого обращения с животным на севере-востоке столицы под свой контроль. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, мужчина вышвырнул кота из окна квартиры на четвертом этаже жилого дома по улице 2-й Марьиной Рощи. Свои действия фигурант снял на видео.

Прокуратура проконтролирует ход доследственной проверки, а также принятие процессуальных решений по ее результатам, в том числе о возбуждении уголовного дела.

Ранее мучившего котов жителя Свердловской области приговорили к одному году и 10 месяцам исправительных работ. В доход государства он будет отдавать 15% от заработной платы.

Мужчина убил двух домашних кошек, которые съели его ужин в открытом контейнере. В суде свою вину фигурант признал полностью.