Хозяйка выпавшей из окна собаки на Сахалине назвала возможную причину ЧП

Хозяйка собаки на Сахалине, застрявшей в коробе для кондиционера на 10-м этаже дома, заявила, что окно в квартире было закрыто не до конца. Об этом в беседе с 360.ru рассказала соседка девушки.

По ее словам, из-за сильного ветра окно раскрылось нараспашку. Собака испугалась, а в какой-то момент оказалась за окном. Как именно — неизвестно. На момент ЧП ее не было дома.

Происшествие случилось в ЖК «Уюн-Парк» на улице Владимира Жириновского. Питомец был в квартире на 12-м этаже, выпал из окна сначала на 11-й, а потом на 10-й этаж, застряв в корзине для кондиционера.

Собака очень испугалась и заскулила. Жалобный вой услышали соседи и очевидцы, они сразу бросились на помощь животному — расстелили полотно внизу, на случай падения. На место ЧП вызвали спасателей. Чтобы вызволить животное, потребовалась работа альпинистов.